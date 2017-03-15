В Баку прокладываются специальные полосы для общественного транспорта

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На некоторых улицах и проспектах Баку начата прокладка специальных полос движения для пассажирских автобусов. Как сообщает Report, первая такая полоса проложена на улице Физули Насиминского района.

Глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сообщил, что эти полосы предназначены только для пассажирских автобусов: "Другим транспортным средствам будет запрещено пользоваться этими полосами движения".

Маис Агаев

М. Агаев добавил, что для транспортных средств жителей кварталов и владельцев объектов, расположенных вдоль полос движения, будут установлены специальные указатели движения.

Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции г. Баку Вагиф Асадов отметил, что строительство отдельных полос движения для общественного транспорта является одним из наиболее важных условий для обеспечения безопасности.

Вагиф Асадов

По его словам, в отношении водителей других транспортных средств, выехавших на специальные полосы движения, предусмотрены меры административного взыскания.

Отметим, что в общей сложности новые полосы проложат на 9 улицах Баку.

Фото: Эльшан Баба