Euronews: Бакинский порт стремится укрепить свою роль в качестве мирового лидера в области торговли

Бакинский порт в Азербайджане является старейшим и наиболее стратегически важным портом на Каспийском море

Бакинский порт в Азербайджане является старейшим и наиболее стратегически важным портом в Каспийском море. Расположенный на торговом пути между Востоком и Западом порт является глобальным транспортно-логистическим центром.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Бакинский порт: евразийский торговый хаб работает над расширением и ускорением роста", опубликованной в Euronews.

По словам генерального директора ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талеха Зиядова, глобальные потрясения и войны подчеркнули важность цепочек поставок. В этом смысле он подчеркнул роль Бакинского порта, который является связующим звеном во всех направлениях.

"Теперь Бакинский порт действительно возвращается в качестве пятизвездочного хаба 21-го века, который не только соединит континенты, но и внесет непосредственный вклад в экономическое развитие региона", - добавил он.

В публикации отмечается, что заинтересованные стороны порта имеют четкие амбиции по адаптации, росту и удовлетворению глобального растущего торгового спроса. В прошлом году общий объем перевалки составил более 7,3 млн тонн, что на 51% больше, чем в 2020 году. Кроме того, передовые технологии, цифровизация и автоматизация занимают важное место в повестке дня развития порта.

“Цифровизация неизбежна, это часть происходящего развития. Поэтому мы относимся к этому серьезно и собираемся поделиться опытом и позаботиться о том, чтобы эта интеграция происходила и с нашими соседями”, - подчеркивает операционный директор порта Юджин Си.

Порт также внедряет политику и практику экологической устойчивости, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и экосистему: "Это включает в себя внедрение установки по очистке сточных вод, которая преобразует сточные воды в техническую воду. Система очистки сточных вод состоит из пяти модулей, использующих технологию вращающегося биологического контактора (RBC)".

Кроме того, в прошлом году порт присоединился к Глобальному договору ООН, а также поставил перед собой цель добиться нулевых выбросов углекислого газа к 2035 году. По словам Юджина Си, Бакинский порт хочет "служить примером для других портов в регионе, чтобы стать ведущим так называемым сторонником "зеленой" политики, "зеленых" процедур и операционных процессов для уменьшения выбросов углекислого газа".

"Недавно мы провели исследование углеродного следа, которое подтвердило наши подозрения о том, что суда выбрасывают около 60% всех углеродных выбросов, а затем проследили за грузовиками и оборудованием, которое у нас есть. Это дало нам основу для разработки четкого стратегического плана по сокращению выбросов до нуля, возможно, через 15-20 лет", - добавил операционный директор Бакинского порта.

Он также подчеркнул, что Бакинский порт изучает возможности сотрудничества с университетом ADA для реализации совместных программ и проектов.

Расположенный неподалеку Алятский экопарк является продолжением "зеленых" инициатив Бакинского порта, выходящих за рамки его портовых операций, и оснащен энергосберегающим оборудованием.

"В основе концепции порта лежит не только торговля, но и охрана окружающей среды и дикой природы. В бассейне порта обитает более 40 видов птиц, в том числе 200 фламинго, которые ежегодно мигрируют в порт из Африки. Кроме того, порт расширяет свои зеленые зоны, высадив более 60 000 деревьев и растений, а к 2025 году в районе Алят планируется высадить еще 100 000", - подчеркивается в публикации.

Благодаря планам дальнейшего расширения Бакинский порт стремится закрепить свою роль в качестве мирового лидера в области торговли и логистики.

"Следующие пять лет будут чрезвычайно позитивными, поскольку сейчас время, когда международный бизнес постепенно включается в эту цепочку поставок, проявляя интерес. Они хотят расширяться", - подытожил генеральный директор порта Талех Зиядов.