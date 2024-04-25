Азербайджан и Таджикистан будут проводить обмен опытом в сфере архитектуры и градостроительства

Азербайджан и Таджикистан будут проводить обмен опытом в сфере архитектуры и градостроительства.

Азербайджан и Таджикистан будут проводить обмен опытом в сфере архитектуры и градостроительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Договоренность об этом была достигнута на встрече начальника Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Реада Гасымова с послом Таджикистана в Азербайджане Илхомом Абдурахмоном и делегацией во главе с заместителем начальника Главного управления архитектуры и градостроительства города Душанбе Фейзуллой Искендеровым.

С гостями был проведен обмен мнениями по направлениям развития, предусмотренным Генеральным планом развития Баку до 2040 года, проведенным в последние годы работам в сфере градостроительства, применению инновационных решений.

Стороны обсудили также перспективы сотрудничества Баку и Душанбе в сфере архитектуры и градостроительства. Также была достигнута договоренность об обмене опытом в успешных проектах, реализуемых в этой сфере в Азербайджане.