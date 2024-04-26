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На освобожденных территориях Азербайджана планируется поиск драгметаллов

На освобожденных территориях Азербайджана планируется поиск драгметаллов На освобожденных территориях Азербайджана планируется разведка месторождений и оценка запасов черных, цветных и благородных металлов.
Инфраструктура
26 апреля 2024 г. 17:54
На освобожденных территориях Азербайджана планируется поиск драгметаллов

На освобожденных территориях Азербайджана планируется разведка месторождений и оценка запасов черных, цветных и благородных металлов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство геологической разведки при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, геологоразведочные работы будут проведены в Зангиланском, Губадлинском, Ходжавендском, Агдамском и Агдаринском районах. Кроме того, в Горанбойском и Гёйгёльском районах будут вестись поиски гипса, ангидрита, а также кварцитов для песчано-гравийных смесей.

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Версия на английском языке Azerbaijan plans to search for precious metals in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində qiymətli metalların geoloji axtarışı aparılacaq

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