На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, в направлении центра;

7. Улица Микаила Мушфига, в направлении проспекта Гусейна Джавида;

8. Улица 28 Мая, в направлении улицы Рашида Бейбутова;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января".