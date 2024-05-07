На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;
6. Тбилисский проспект, в направлении центра;
7. Улица Микаила Мушфига, в направлении проспекта Гусейна Джавида;
8. Улица 28 Мая, в направлении улицы Рашида Бейбутова;
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января".