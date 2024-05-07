Вугар Байрамов: Экономические успехи Азербайджана сегодня связаны с именем Гейдара Алиева

Экономические успехи Азербайджана и восстановление территориальной целостности страны связаны с именем Гейдара Алиева.

Экономические успехи Азербайджана и восстановление территориальной целостности страны связаны с именем Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Вугар Байрамов.

По его словам, на момент возвращения Гейдара Алиева к власти валовой внутренний продукт Азербайджана составлял 375 млн манатов: “В 2002 году экономика Азербайджана выросла до 6,1 млрд манатов. Если тогда доходы бюджета составляли 100 млн манатов, то сегодня эта цифра достигла почти 35 млрд манатов”.

Он отметил, что все это является результатом экономических реформ, проведенных под руководством Гейдара Алиева.