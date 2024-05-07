Названо время возобновления движения по железнодорожной линии БТК

Движение грузовых поездов по недавно отремонтированной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) начнется с 20 мая.

Движение грузовых поездов по недавно отремонтированной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) начнется с 20 мая.

Как сообщает Report, ремонтно-расширительные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс уже завершены.

Отметим, что с 16 мая 2023 года грузинский участок БТК был закрыт на ремонт.

В результате ремонта грузинского участка железной дороги планируется увеличить объем грузоперевозок по БТК до 5 млн тонн в год, что сделает БТК одним из самых привлекательных участков Среднего коридора.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.