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Названо время возобновления движения по железнодорожной линии БТК

Названо время возобновления движения по железнодорожной линии БТК Движение грузовых поездов по недавно отремонтированной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) начнется с 20 мая.
Инфраструктура
7 мая 2024 г. 19:47
Названо время возобновления движения по железнодорожной линии БТК

Движение грузовых поездов по недавно отремонтированной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) начнется с 20 мая.

Как сообщает Report, ремонтно-расширительные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс уже завершены.

Отметим, что с 16 мая 2023 года грузинский участок БТК был закрыт на ремонт.

В результате ремонта грузинского участка железной дороги планируется увеличить объем грузоперевозок по БТК до 5 млн тонн в год, что сделает БТК одним из самых привлекательных участков Среднего коридора.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.

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Версия на английском языке Scheduled restart date for Baku-Tbilisi-Kars rail service revealed
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