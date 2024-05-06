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Танкер "Джаббар Гашимов" возвращен в эксплуатацию после ремонта

Танкер "Джаббар Гашимов" возвращен в эксплуатацию после ремонта Произведен капитальный ремонт танкера "Джаббар Гашимов", принадлежащего Транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
6 мая 2024 г. 12:20
Танкер Джаббар Гашимов возвращен в эксплуатацию после ремонта

Произведен капитальный ремонт танкера "Джаббар Гашимов", принадлежащего Транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом Report сообщили в ASCO.

Ремонтные работы выполнены на судоремонтно-строительном заводе "Зых".

В ходе ремонта были полностью очищены и окрашены подводная и надводная части, главная палуба и переходный мостик танкера. Были отремонтированы также главный и вспомогательный двигатели, насосы судна.

Осуществлена настройка систем управления плавучего транспортного средства. В машинном отделении и на главной палубе выполнен ремонт систем трубопроводов с заменой неисправных деталей, а также осуществлены электромонтажные работы.

На танкере установлены один комплект новых электронных карт (ECDIS), один комплект магнитного компаса и принтер эхолота. Устройство связи и навигационное оборудование отремонтированы.

Наряду с этим, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.

По завершению ремонта танкер успешно прошел ходовые испытания и возвращен в эксплуатацию.

Длина судна "Джаббар Гашимов" составляет 150 метров, ширина - 17,3 метра, грузоподъемность - 12 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Jabbar Hashimov tanker returned to operation after overhauls
Версия на азербайджанском языке “Cabbar Həşimov” tankeri əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb

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