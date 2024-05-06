Танкер "Джаббар Гашимов" возвращен в эксплуатацию после ремонта

Произведен капитальный ремонт танкера "Джаббар Гашимов", принадлежащего Транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
Об этом Report сообщили в ASCO.
Ремонтные работы выполнены на судоремонтно-строительном заводе "Зых".
В ходе ремонта были полностью очищены и окрашены подводная и надводная части, главная палуба и переходный мостик танкера. Были отремонтированы также главный и вспомогательный двигатели, насосы судна.
Осуществлена настройка систем управления плавучего транспортного средства. В машинном отделении и на главной палубе выполнен ремонт систем трубопроводов с заменой неисправных деталей, а также осуществлены электромонтажные работы.
На танкере установлены один комплект новых электронных карт (ECDIS), один комплект магнитного компаса и принтер эхолота. Устройство связи и навигационное оборудование отремонтированы.
Наряду с этим, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.
По завершению ремонта танкер успешно прошел ходовые испытания и возвращен в эксплуатацию.
Длина судна "Джаббар Гашимов" составляет 150 метров, ширина - 17,3 метра, грузоподъемность - 12 тыс. тонн.