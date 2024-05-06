Танкер "Джаббар Гашимов" возвращен в эксплуатацию после ремонта

Произведен капитальный ремонт танкера "Джаббар Гашимов", принадлежащего Транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Произведен капитальный ремонт танкера "Джаббар Гашимов", принадлежащего Транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом Report сообщили в ASCO.

Ремонтные работы выполнены на судоремонтно-строительном заводе "Зых".

В ходе ремонта были полностью очищены и окрашены подводная и надводная части, главная палуба и переходный мостик танкера. Были отремонтированы также главный и вспомогательный двигатели, насосы судна.

Осуществлена настройка систем управления плавучего транспортного средства. В машинном отделении и на главной палубе выполнен ремонт систем трубопроводов с заменой неисправных деталей, а также осуществлены электромонтажные работы.

На танкере установлены один комплект новых электронных карт (ECDIS), один комплект магнитного компаса и принтер эхолота. Устройство связи и навигационное оборудование отремонтированы.

Наряду с этим, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.

По завершению ремонта танкер успешно прошел ходовые испытания и возвращен в эксплуатацию.

Длина судна "Джаббар Гашимов" составляет 150 метров, ширина - 17,3 метра, грузоподъемность - 12 тыс. тонн.