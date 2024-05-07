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Возможно ли введение ограничений на количество такси в Азербайджане?

Возможно ли введение ограничений на количество такси в Азербайджане? Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта внесло ясность в вопрос ограничения количества такси в Азербайджане.
Инфраструктура
7 мая 2024 г. 17:49
Возможно ли введение ограничений на количество такси в Азербайджане?

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта внесло ясность в вопрос ограничения количества такси в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, после достижения определенного количества число такси может быть ограничено в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", в целях повышения эффективности и качества автотранспортных услуг, а также оптимизации распределения пассажиропотоков по видам общественного транспорта могут быть введены ограничения на количество разрешений на деятельность такси.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi sayına məhdudiyyət qoyula bilərmi?

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