Микаил Джаббаров: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со Словакией в инвестиционной сфере

Азербайджан, ставший важнейшим узлом в международных транспортных коридорах, сыграл решающую роль в становлении Среднего коридора как надежного торгового маршрута, связывающего Восток и Запад.

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со Словакией в инвестиционной сфере.

Об этом, как передает Report, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сегодня, выступая на открытии азербайджано-словацкого бизнес-форума.

Обращаясь к представителям азербайджанских деловых кругов, министр заявил: "Мы поддерживаем ваши активные инвестиции в Словакию, и в том числе во время бизнес-форума мои коллеги поделятся информацией о том, как мы можем совместно инвестировать, если есть такая необходимость. У нас есть инструменты разработки, государственная инвестиционная компания, программный запуск и ряд других средств для поддержки ваших совместных инвестиций. Мы стараемся найти партнеров”.

Министр напомнил, что Азербайджан проводит "довольно консервативную" макроэкономическую политику, применяя осторожный подход к заимствованиям и отдавая предпочтение экономии средств.

"Мы придерживаемся так называемого бюджетного правила и в результате этого накопили довольно высокие валютные резервы, почти в объеме годового ВВП страны. У нас очень низкий уровень долга и очень предсказуемая политика обменного курса и налоговой и таможенной политики. Мы также не уклоняемся от предоставления значительных стимулов для внутренних инвестиций, поскольку наша главная цель заключается в диверсификации экономики путем добавления новых элементов, главным образом, за счет индустриализации", - сказал он.

М.Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан использует географическое положение для обеспечения транспортных услуг, а также транзитных и логистических услуг.

"Мы также создали экономическую зону, которая, я бы сказал, является экономической зоной мирового класса, особенно интересной для тех компаний, которые хотели бы расширить свое присутствие за пределами Азербайджана в Кавказском регионе или в Центральной Азии. Она обеспечивает, в основном, освобождение от налогового режима", - отметил он