Азербайджан пригласил венгерские компании к сотрудничеству в сфере транспорта

Венгерская компания Wizz Air может увеличить количество рейсов в Азербайджан, для этого существуют все возможности.

Венгерская компания Wizz Air может увеличить количество рейсов в Азербайджан, для этого имеются все возможности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов на проходящем в Баку 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии.

По его словам, в настоящее время рейсы между Азербайджаном и Венгрией осуществляются три раза в неделю.

Замминистра отметил, что за последние 20 лет Азербайджан вложил значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру: "Приглашаем венгерские компании к сотрудничеству в сфере транспорта".