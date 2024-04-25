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Азербайджан пригласил венгерские компании к сотрудничеству в сфере транспорта

Азербайджан пригласил венгерские компании к сотрудничеству в сфере транспорта Венгерская компания Wizz Air может увеличить количество рейсов в Азербайджан, для этого существуют все возможности.
Инфраструктура
25 апреля 2024 г. 12:05
Азербайджан пригласил венгерские компании к сотрудничеству в сфере транспорта

Венгерская компания Wizz Air может увеличить количество рейсов в Азербайджан, для этого имеются все возможности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов на проходящем в Баку 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии.

По его словам, в настоящее время рейсы между Азербайджаном и Венгрией осуществляются три раза в неделю.

Замминистра отметил, что за последние 20 лет Азербайджан вложил значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру: "Приглашаем венгерские компании к сотрудничеству в сфере транспорта".

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Версия на английском языке Azerbaijan invites Hungarian companies to cooperate in transport field
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Macarıstan şirkətlərini nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığa dəvət edib

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