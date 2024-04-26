На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

3. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

5. Улица Зарифы Алиевой;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

8. Проспект Бабека, в направлении центра наблюдается затор.