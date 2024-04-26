О нас

AZAL предлагает специальные цены на авиабилеты в Бухарест и Софию

AZAL предлагает специальные цены на авиабилеты в Бухарест и Софию ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начало продажу авиабилетов по специальным ценам на рейсы в Бухарест и Софию.
Инфраструктура
26 апреля 2024 г. 16:31
AZAL предлагает специальные цены на авиабилеты в Бухарест и Софию

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начало продажу авиабилетов по специальным ценам на рейсы в Бухарест и Софию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

По маршруту Баку-Бухарест-Баку и Баку-София-Баку авиакомпания предлагает билеты в одну сторону за 169 евро, а в обе стороны - 300 евро. Для маршрута Бухарест-Баку-Бухарест стоимость авиабилета в одну сторону составляет - 155 евро, а в обе стороны - 300 евро. Путешественники, выбравшие маршрут София-Баку-София, могут приобрести билеты за 153 евро в одну сторону и за 300 евро туда и обратно.

В рамках предложения предусмотрена возможность перевозки ручной клади весом до 10 кг. Специальные цены на авиабилеты не распространяются на периоды повышенного спроса.

Отметим, что с 3 июня AZAL начнет полеты в Бухарест - столицу Румынии - два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Начиная с 7 июня рейсы в столицу Болгарии - Софию также будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте и через обновленное мобильное приложение Azerbaijan Airlines.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AZAL introduces exclusive airfare deals to Bucharest and Sofia
Версия на азербайджанском языке AZAL Buxarest və Sofiyaya aviabiletlərə xüsusi qiymətlər təklif edir

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт Мир
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир"
22 апреля 2024 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi