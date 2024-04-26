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В Азербайджане в этом году планируется создать 12 референтных лабораторий

В Азербайджане в этом году планируется создать 12 референтных лабораторий В Азербайджане в этом году планируется создать 12 референтных лабораторий с учетом передового опыта Турции.
Инфраструктура
26 апреля 2024 г. 12:35
В Азербайджане в этом году планируется создать 12 референтных лабораторий

В Азербайджане в этом году планируется создать 12 референтных лабораторий с учетом передового опыта Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, об этом говорилось на встрече представителей Госслужбы в Национальном институте метрологии Турецкой научно-технической исследовательской организации (TÜBITAK UME).

Лаборатории будут созданы на балансе Азербайджанского института метрологии (АзМИ).

"Это лаборатории по проведению анализов в различных областях. В рамках второй фазы проекта между АзМИ и TÜBITAK UME будет создано еще 15 референтных лабораторий", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Azərbaycanda 12 yeni etalon laboratoriyası yaradılacaq

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