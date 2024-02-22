В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и главная дороги, в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Круг "20 Января";
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
11. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.