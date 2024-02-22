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В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
22 февраля 2024 г. 08:23
В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и главная дороги, в направлении центра;

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Круг "20 Января";

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

11. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

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