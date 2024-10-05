Фуад Бадалов: К концу года в Джебраиле будут обучаться 400 учеников

К концу этого года в школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраиле будут обучаться 400 учеников.

К концу этого года в школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраиле будут обучаться 400 учеников.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Восточно-Зангезурского регионального управления образования Министерства науки и образования Фуад Бадалов.

Он напомнил, что первая школа на освобожденных территориях была открыта в селе Агалы Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район: "В 2023 году в городе Лачыне была введена в эксплуатацию средняя школа №2, а также средняя школа и детский сад в селе Забухе, а в сентябре этого года в селе Сус Лачынского района начали работу средняя школа и детский сад".

Представитель министерства подчеркнул, что в список образовательных учреждений на освобожденных территориях вошла и средняя школа имени Мехди Мехдизаде в Джебраиле: "Школа занимает 2,7 гектара, рассчитана на 960 учеников и включает 40 классных комнат и 5 административных помещений".

Бадалов рассказал, что педагогический состав школы сформирован из учителей, ранее работавших в различных школах Джебраильского района: "Школа обеспечена квалифицированными кадрами. На начальном этапе, с 26 сентября по настоящее время, в соответствии с государственной программой "Великое возвращение", привлечено 122 ученика, а к концу года их число должно достигнуть 400. Учебный процесс начнется 8 октября".

Фото: Эхтирам Джабиев