О нас

Фуад Бадалов: К концу года в Джебраиле будут обучаться 400 учеников

Фуад Бадалов: К концу года в Джебраиле будут обучаться 400 учеников К концу этого года в школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраиле будут обучаться 400 учеников.
Инфраструктура
5 октября 2024 г. 12:09
Фуад Бадалов: К концу года в Джебраиле будут обучаться 400 учеников

К концу этого года в школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраиле будут обучаться 400 учеников.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Восточно-Зангезурского регионального управления образования Министерства науки и образования Фуад Бадалов.

Он напомнил, что первая школа на освобожденных территориях была открыта в селе Агалы Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район: "В 2023 году в городе Лачыне была введена в эксплуатацию средняя школа №2, а также средняя школа и детский сад в селе Забухе, а в сентябре этого года в селе Сус Лачынского района начали работу средняя школа и детский сад".

Представитель министерства подчеркнул, что в список образовательных учреждений на освобожденных территориях вошла и средняя школа имени Мехди Мехдизаде в Джебраиле: "Школа занимает 2,7 гектара, рассчитана на 960 учеников и включает 40 классных комнат и 5 административных помещений".

Бадалов рассказал, что педагогический состав школы сформирован из учителей, ранее работавших в различных школах Джебраильского района: "Школа обеспечена квалифицированными кадрами. На начальном этапе, с 26 сентября по настоящее время, в соответствии с государственной программой "Великое возвращение", привлечено 122 ученика, а к концу года их число должно достигнуть 400. Учебный процесс начнется 8 октября".

Фото: Эхтирам Джабиев

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFuad Bədəlov: “Cəbrayıl şəhər məktəbində ilin sonuna qədər 400 şagird təhsilə cəlb ediləcək”

Экслюзивные новости

Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi