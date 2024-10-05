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Представитель MIDA: Жилой комплекс в Джебраиле отвечает самым высоким стандартам

Представитель MIDA: Жилой комплекс в Джебраиле отвечает самым высоким стандартам Жилой комплекс в городе Джебраиле отвечает самым высоким стандартам.
Инфраструктура
5 октября 2024 г. 13:56
Представитель MIDA: Жилой комплекс в Джебраиле отвечает самым высоким стандартам

Жилой комплекс в городе Джебраиле отвечает самым высоким стандартам.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью и протоколу MIDA Диана Дадашова.

По словам представителя MIDA, жителям уже вручены новые ключи: "Общая площадь жилого комплекса составляет 7,9 гектара и включает 712 квартир, расположенных в 33 жилых зданиях. В комплексе 8 однокомнатных, 136 двухкомнатных, 8 двухкомнатных студий, 392 трехкомнатные и 168 четырехкомнатных квартир".

Она подчеркнула, что все квартиры передаются гражданам полностью отремонтированными и оснащенными кухонной мебелью, системой отопления, а также счетчиками воды, газа и электроэнергии. "На территории комплекса, помимо жилых домов, сданы в эксплуатацию зоны отдыха, подземные и наземные парковки, объекты социально-бытового назначения и игровые площадки для детей."

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоMİDA rəsmisi: “Cəbrayıl yaşayış kompleksi yüksək keyfiyyətlə inşa edilib”

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