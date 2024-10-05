Опубликованы проектные изображения нового жилого комплекса в Зангилане

Опубликованы проектные изображения пятого жилого комплекса в городе Зангилане.

Опубликованы проектные изображения пятого жилого комплекса в городе Зангилане.

Как сообщает Report, этими кадрами председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев поделился на своей официальной странице в социальной сети.

Напомним, что 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент пятого жилого комплекса в городе Зангилане. Главе государства была предоставлена информация о комплексе.

Жилой квартал занимает территорию в 5 гектаров. Здесь будут построены здания в 3, 4, 5 и 6 этажей. В общей сложности в этом жилом комплексе планируется строительство 334 квартир.