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Опубликованы проектные изображения нового жилого комплекса в Зангилане

Опубликованы проектные изображения нового жилого комплекса в Зангилане Опубликованы проектные изображения пятого жилого комплекса в городе Зангилане.
Инфраструктура
5 октября 2024 г. 16:14
Опубликованы проектные изображения нового жилого комплекса в Зангилане

Опубликованы проектные изображения пятого жилого комплекса в городе Зангилане.

Как сообщает Report, этими кадрами председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев поделился на своей официальной странице в социальной сети.

Напомним, что 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент пятого жилого комплекса в городе Зангилане. Главе государства была предоставлена информация о комплексе.

Жилой квартал занимает территорию в 5 гектаров. Здесь будут построены здания в 3, 4, 5 и 6 этажей. В общей сложности в этом жилом комплексе планируется строительство 334 квартир.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilanda yeni yaşayış kompleksinin layihə görüntüləri yayılıb

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