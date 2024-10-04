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В Азербайджане пассажирские перевозки железнодорожным транспортом выросли на 29%

В Азербайджане пассажирские перевозки железнодорожным транспортом выросли на 29% В сентябре текущего года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезли около 809 тыс. пассажиров, что на 29% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Инфраструктура
4 октября 2024 г. 19:56
В Азербайджане пассажирские перевозки железнодорожным транспортом выросли на 29%

В сентябре текущего года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезли около 809 тыс. пассажиров, что на 29% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, по Абшеронской кольцевой железной дороге перевезено 770 977 человек, что на 28% больше, чем в сентябре прошлого года.

По маршруту Баку-Агстафа-Баку перевезено 34 509 человек (на 46% больше), а по маршруту Баку-Габала-Баку - 3 500 пассажиров (на 53% больше).

Кроме того, в сентябре услугами железной дороги воспользовались 2 448 туристов, что на 47% больше, чем год назад.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways sees 29% surge in passenger traffic
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qatarla sərnişindaşıma sentyabrda 29 % artıb

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