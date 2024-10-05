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Ильхамия Рзаева: В селе Хоровлу реализованы интересные проекты

Ильхамия Рзаева: В селе Хоровлу реализованы интересные проекты В селе Хоровлу Джебраильского района реализовано много интересных проектов для обеспечения качества жизни населения.
Инфраструктура
5 октября 2024 г. 11:33
Ильхамия Рзаева: В селе Хоровлу реализованы интересные проекты

В селе Хоровлу Джебраильского района реализовано много интересных проектов для обеспечения качества жизни населения.

Об этом сообщила Report руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

Она отметила, что проект по восстановлению существовавших здесь издавна кяхризов, обеспечивающих водоснабжение села, уже завершен, и сейчас они функционируют.

По ее словам, в село, рассчитанное на 3 470 человек, на первом этапе планируется переселить 1 395 человек: "Строительство села идет поэтапно в соответствии с Генеральным планом, а его общая проектируемая площадь составляет 248 гектаров".

Руководитель отдела подчеркнула, что в селе будет спроектирована удобная транспортная инфраструктура, проложены велосипедные дорожки.

Напомним, 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили село Хоровлу в Джебраильском районе и ознакомились с ходом строительства частных домов и социальных объектов. Специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства и первую леди о проводимых работах.

Фундамент села Хоровлу был заложен президентом 4 мая 2023 года.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlhamiyyə Rzayeva: “Horovlu kəndində maraqlı layihələr həyata keçirilib”

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