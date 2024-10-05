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İZİA: Предприятия в Экономической зоне Аразской долины заработают в следующем году

İZİA: Предприятия в Экономической зоне Аразской долины заработают в следующем году Предприятия, фундамент которых был заложен 3 октября президентом Ильхамом Алиевым в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины", планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Инфраструктура
5 октября 2024 г. 15:31
İZİA: Предприятия в Экономической зоне Аразской долины заработают в следующем году

Предприятия, фундамент которых был заложен 3 октября президентом Ильхамом Алиевым в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины", планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Эльчин Кязымов.

Он напомнил, что на реализацию проектов планируется инвестировать более 60 млн манатов, а на первом этапе будет создано более 950 постоянных рабочих мест.

Кязымов также отметил, что площадь промышленного парка составляет 200 гектаров: "Созданный указом главы государства от 4 октября 2021 года, он расположен в удобном месте с точки зрения логистических возможностей. При найме работников предпочтение отдается населению Джебраильского и близлежащих районов."

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоİZİA rəsmisi: “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”nda təməli qoyulan müəssisələr gələn il fəaliyyətə başlayacaq”

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