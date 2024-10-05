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В двух новых жилых комплексах, построенных в Зангилане, поселится более 500 семей

В двух новых жилых комплексах, построенных в Зангилане, поселится более 500 семей В пятом и шестом жилых комплексах в городе Зангилане планируется разместить в общей сложности 511 семей.
Инфраструктура
5 октября 2024 г. 17:04
В двух новых жилых комплексах, построенных в Зангилане, поселится более 500 семей

В пятом и шестом жилых комплексах в городе Зангилане планируется разместить в общей сложности 511 семей.

Как передает Report, об этом сообщила Ильхамия Рзаева, руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

По ее словам, пятый жилой комплекс расположен на территории площадью 5 гектаров: "Здесь будут построены 3-, 4-, 5-, 6-этажные здания. Этот комплекс рассчитан на размещение 334 семей. В шестом жилом комплекс, строящемся на территории в 3 гектара, поселятся 177 семей".

По ее мнению, оба жилых комплекса расположены в центре города, в месте с удобными транспортными и пешеходными путями и благоприятной городской инфраструктурой.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilanda inşa edilən iki yeni yaşayış kompleksində 500-dən çox ailə məskunlaşacaq

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