В двух новых жилых комплексах, построенных в Зангилане, поселится более 500 семей

В пятом и шестом жилых комплексах в городе Зангилане планируется разместить в общей сложности 511 семей.

В пятом и шестом жилых комплексах в городе Зангилане планируется разместить в общей сложности 511 семей.

Как передает Report, об этом сообщила Ильхамия Рзаева, руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

По ее словам, пятый жилой комплекс расположен на территории площадью 5 гектаров: "Здесь будут построены 3-, 4-, 5-, 6-этажные здания. Этот комплекс рассчитан на размещение 334 семей. В шестом жилом комплекс, строящемся на территории в 3 гектара, поселятся 177 семей".

По ее мнению, оба жилых комплекса расположены в центре города, в месте с удобными транспортными и пешеходными путями и благоприятной городской инфраструктурой.