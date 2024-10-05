Официальный представитель: Жилой комплекс Зангилан построен в стиле минимализма и модернизма

14-квартирный жилой комплекс в Зангилане, фундамент которого заложили президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, построен в стиле минимализма и модернизма.

14-квартирный жилой комплекс в Зангилане, фундамент которого заложили президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, построен в стиле минимализма и модернизма.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

Она отметила, что жилой комплекс расположен на территории в 1,192 гектара: "Комплекс состоит из 12 зданий. Рядом с ним, недалеко от городского парка, также строятся школа и детский сад".

Фото: Эхтирам Джабиев