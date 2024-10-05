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Официальный представитель: Жилой комплекс Зангилан построен в стиле минимализма и модернизма

Официальный представитель: Жилой комплекс Зангилан построен в стиле минимализма и модернизма 14-квартирный жилой комплекс в Зангилане, фундамент которого заложили президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, построен в стиле минимализма и модернизма.
Инфраструктура
5 октября 2024 г. 16:05
Официальный представитель: Жилой комплекс Зангилан построен в стиле минимализма и модернизма

14-квартирный жилой комплекс в Зангилане, фундамент которого заложили президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, построен в стиле минимализма и модернизма.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

Она отметила, что жилой комплекс расположен на территории в 1,192 гектара: "Комплекс состоит из 12 зданий. Рядом с ним, недалеко от городского парка, также строятся школа и детский сад".

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоXidmət rəsmisi: “Zəngilan yaşayış kompleksində minimalizm, modernizm üslublarından istifadə edilib”

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