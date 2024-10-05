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Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры и рации

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры и рации Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации.
Инфраструктура
5 октября 2024 г. 15:12
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры и рации

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт или сдавать в багаж пейджеры и переносные рации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

"Всем пассажирам, путешествующие рейсами в, из или через Дубай запрещается перевозить пейджеры и переносные рации с ручной клади или багажа. Подобные предметы, найденные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая", - сказано в сообщении.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации.

По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тыс. ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.

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Версия на азербайджанском языке “Emirates” aviaşirkəti sərnişinlərə təyyarəyə peycer və radio aparatları götürməyi qadağan edib

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