На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".