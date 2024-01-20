В Бакинском метрополитене проводятся мероприятия по случаю 34-ой годовщины трагедии 20 Января

В Бакинском метрополитене проводятся мероприятия по случаю 34-ой годовщины кровавой ночи 20 января 1990 года.

В Бакинском метрополитене проводятся мероприятия по случаю 34-ой годовщины кровавой ночи 20 января 1990 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО ”Бакинский метрополитен“, работы по оформлению станции ”20 января", увековечившей в своем названии ту страшную ночь, положившую начало освободительной истории нашего народа, были завершены в ночную смену к утру.

На станции на колоннах платформы установлены венки из гвоздик, у входа на платформу - композиция из гвоздик “20 января. Не забыли, не забудем".

Через централизованную радиосеть на всех станциях транслируются музыкальные произведения и гимны на патриотическую тематику, соответствующие духу дня.