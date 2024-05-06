В Бакинском метрополитене число пользователей QR-билетов увеличилось почти на 45%

В апреле этого года количество пользователей QR-билетов в Бакинском метрополитене увеличилось на 44,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

В апреле этого года количество пользователей QR-билетов в Бакинском метрополитене увеличилось на 44,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В апреле QR-билетами воспользовались 257 198 пассажиров (в марте - 177 567). В среднем в течение дня QR-билетами пользовались 8 573 пассажира (в марте - 5 723).

Станция метро "28 мая" сохранила рекорд оплаты за месяц по QR-билету - 24 164 пассажира, а на втором месте - станция метро "Гянджлик" с 21 455 пассажирами.

Наибольшее количество проездов по QR-билету зафиксировано в последний день апреля, что считается самым высоким показателем за один день с момента запуска услуги - 12 107 пассажиров.

Отметим, что система оплаты с помощью QR-билетов была введена на всех станциях Бакинского метрополитена 30 декабря 2023 года.