В Азербайджане половина абонентов не заплатила за отопление в 2019 году

В 2019 году в эксплуатации ОАО "Азеристиликтеджхизат" находилось 558 котельных.

Как сообщает Report, за счет этих котельных обеспечены теплом 3 870 жилых зданий, 288 школ, 157 детских садов, 163 объекта здравоохранения и 1 880 других социальных объектов.

В 2019 году организация собрала 12,618 млн манатов за подачу отопления. Это означает 74,2% от общей стоимости оказанных услуг. Финансируемые из бюджета организации возместили 90,2%, другие предприятия и организации - 79,9%, населения - 54,7% услуг.

За отчетный период производственные затраты "Азеристиликтеджхизат" составили 67,112 млн манатов. Из этой суммы 83,8% было вложено в тепловые хозяйства Баку, 16,2% - в региональные тепловые хозяйства.