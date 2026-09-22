Узбекистан создал рабочую группу по участию в строительстве ж/д из Нахчывана в Турцию
- 22 сентября, 2026
- 21:30
В Узбекистане создана рабочая группа по изучению возможности участия страны в строительстве Нахчыванской железной дороги.
Как передает Report со ссылкой на Spot, об этом сообщил министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в интервью телеканалу O'zbekiston 24.
По его словам, во время визитов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Грузию и Азербайджан были даны поручения по использованию инфраструктуры Каспийского моря, закупке паромов и долевому участию в строительстве азербайджанской железной дороги.
"По каждому из этих направлений создана отдельная рабочая группа", - сказал Махкамов.
Он отметил, что Минтранс Узбекистана представил отчеты о проделанной работе, достигнутых результатах и задачах до конца года и получил дальнейшие поручения.
Ранее сообщалось, что Узбекистан изучает возможность участия в строительстве Нахчыванской железной дороги, которая обеспечит выход к портам Самсуна и Стамбула в Турции.