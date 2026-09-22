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    Узбекистан создал рабочую группу по участию в строительстве ж/д из Нахчывана в Турцию

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2026
    • 21:30
    Узбекистан создал рабочую группу по участию в строительстве ж/д из Нахчывана в Турцию

    В Узбекистане создана рабочая группа по изучению возможности участия страны в строительстве Нахчыванской железной дороги.

    Как передает Report со ссылкой на Spot, об этом сообщил министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в интервью телеканалу O'zbekiston 24.

    По его словам, во время визитов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Грузию и Азербайджан были даны поручения по использованию инфраструктуры Каспийского моря, закупке паромов и долевому участию в строительстве азербайджанской железной дороги.

    "По каждому из этих направлений создана отдельная рабочая группа", - сказал Махкамов.

    Он отметил, что Минтранс Узбекистана представил отчеты о проделанной работе, достигнутых результатах и задачах до конца года и получил дальнейшие поручения.

    Ранее сообщалось, что Узбекистан изучает возможность участия в строительстве Нахчыванской железной дороги, которая обеспечит выход к портам Самсуна и Стамбула в Турции.

    Илхом Махкамов Нахчыванская железная дорога Узбекистан Азербайджано-узбекистанские отношения
    Özbəkistan Naxçıvandan Türkiyəyə dəmir yolunun tikintisində iştirak üzrə işçi qrup yaradıb
    Uzbekistan forms working group on possible participation in Nakhchivan railway

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