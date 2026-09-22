İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Özbəkistan Naxçıvandan Türkiyəyə dəmir yolunun tikintisində iştirak üzrə işçi qrup yaradıb

    İnfrastruktur
    • 22 sentyabr, 2026
    • 22:25
    Özbəkistan Naxçıvandan Türkiyəyə dəmir yolunun tikintisində iştirak üzrə işçi qrup yaradıb

    Özbəkistanda ölkənin Naxçıvan dəmir yolunun tikintisində iştirak imkanlarının öyrənilməsi üzrə işçi qrup yaradılıb.

    "Report" "Spot"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın nəqliyyat naziri İlhom Mahkamov "O'zbekiston 24" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin Gürcüstan və Azərbaycana səfərləri zamanı Xəzər dənizinin infrastrukturundan istifadə, bərələrin alınması və Azərbaycan dəmir yolunun tikintisində pay iştirakı ilə bağlı tapşırıqlar verilib.

    "Bu istiqamətlərin hər biri üzrə ayrıca işçi qrup yaradılıb", - Mahkamov deyib.

    O qeyd edib ki, Özbəkistanın Nəqliyyat Nazirliyi görülən işlər, əldə olunan nəticələr və ilin sonunadək qarşıda duran vəzifələr barədə hesabatlar təqdim edib və gələcək tapşırıqları alıb.

    Daha əvvəl bildirilib ki, Özbəkistan Türkiyədə Samsun və İstanbul limanlarına çıxış təmin edəcək Naxçıvan dəmir yolunun tikintisində iştirak imkanını nəzərdən keçirir.

    Özbəkistan Naxçıvan dəmir yolu Türkiyə Cümhuriyyəti
    Узбекистан создал рабочую группу по участию в строительстве ж/д из Нахчывана в Турцию
    Uzbekistan forms working group on possible participation in Nakhchivan railway

    Son xəbərlər

    12:52
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklər

    Turizm
    12:50

    Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunur

    Energetika
    12:48
    Foto

    Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıb

    Daxili siyasət
    12:47
    Foto

    Azərbaycan IEC ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    12:44
    Foto

    Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    12:40
    Foto

    Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    12:40

    Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edib

    Futbol
    12:35

    Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilib

    Maliyyə
    12:35

    İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti