Узбекистан изучает возможность участия в строительстве ж/д из Нахчывана в Турцию

Узбекистан изучает возможность участия в строительстве Нахчыванской железной дороги, которая обеспечит выход к турецким портам в Самсуне и Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана по итогам совещания Шавката Мирзиёева, посвященном реализации крупных проектов в транспортно-логистической сфере.

В ходе совещания была представлена информация о проводимой работе по созданию логистической инфраструктуры с участием Узбекистана в портах Актау, Туркменбаши и Баку на Каспийском море, а также в портах Поти и Анаклия на Черном море. В частности, подписано соглашение о создании логистического центра в порту Поти, разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта.

"Также изучаются возможности участия [Узбекистана] в развитии порта Анаклия [в Грузии], а также в строительстве Нахичеванской железной дороги, которая обеспечит выход к Самсунскому и Стамбульскому портам Турции", - говорится в информации.

Ожидается, что реализация этих проектов позволит Узбекистану диверсифицировать маршруты поставок на внешние рынки текстильной, химической, сельскохозяйственной и горно-металлургической продукции.

"К 2030 году планируется вдвое увеличить объем транспортных услуг, привлечь в отрасль $9,1 млрд инвестиций и довести объем экспорта услуг до $5,7 млрд", - говорится в сообщении.

Отдельно на совещании были рассмотрены проекты по строительству и модернизации аэропортов. В Ташкенте и Бухаре ведется строительство новых аэропортовых комплексов общей стоимостью почти $3 млрд.

Новый международный аэропорт Ташкента на первом этапе будет рассчитан на ежегодное обслуживание 20 млн пассажиров. В рамках проекта подписаны соглашения о государственно-частном партнерстве, ведутся работы по подготовке строительной площадки и переносу инженерных сетей.

Мирзиёев подчеркнул важность четкого определения сроков реализации проектов, источников их финансирования и ожидаемых результатов, а также их взаимосвязанной реализации. Ответственным лицам даны соответствующие поручения.