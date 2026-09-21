Özbəkistan Naxçıvandan Türkiyəyə dəmir yolunun inşasında iştirak edə bilər
- 21 sentyabr, 2026
- 16:40
Özbəkistan Türkiyənin Samsun və İstanbul limanlarına çıxışı təmin edəcək Naxçıvan dəmir yolunun tikintisində iştirak imkanını öyrənir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidentinin mətbuat xidməti Şavkat Mirziyoyevin nəqliyyat-logistika sahəsində böyük layihələrin həyata keçirilməsinə həsr olunmuş müşavirəsinin yekunlarına əsasən məlumat yayıb.
Müşavirə zamanı Xəzər dənizindəki Aktau, Türkmənbaşı və Bakı limanlarında, həmçinin Qara dənizdəki Poti və Anakliya limanlarında Özbəkistanın iştirakı ilə logistika infrastrukturunun yaradılması üzrə görülən işlər barədə məlumat verilib. Xüsusilə, Poti limanında logistika mərkəzinin yaradılmasına dair saziş imzalanıb, layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması hazırlanır.
"Həmçinin Özbəkistanın Gürcüstandakı Anakliya limanının inkişafında, həmçinin Türkiyənin Samsun və İstanbul limanlarına çıxışı təmin edəcək Naxçıvan dəmir yolunun tikintisində iştirak imkanları öyrənilir", - məlumatda qeyd edilib.
Bu layihələrin həyata keçirilməsinin Özbəkistana tekstil, kimya, kənd təsərrüfatı və dağ-mədən məhsullarının xarici bazarlara tədarük marşrutlarını şaxələndirməyə imkan verəcəyi gözlənilir.
"2030-cu ilə qədər nəqliyyat xidmətlərinin həcmini iki dəfə artırmaq, sahəyə 9,1 milyard ABŞ dolları investisiya cəlb etmək və xidmət ixracının həcmini 5,7 milyard ABŞ dollarına çatdırmaq planlaşdırılır", - məlumatda bildirilib.
Müşavirədə ayrıca olaraq hava limanlarının tikintisi və modernləşdirilməsi üzrə layihələrə baxılıb. Daşkənd və Buxarada ümumi dəyəri təxminən 3 milyard ABŞ dolları olan yeni hava limanı komplekslərinin tikintisi üzrə işlər aparılır.
Daşkəndin yeni beynəlxalq hava limanı ilk mərhələdə ildə 20 milyon sərnişinə xidmət göstərmək üçün nəzərdə tutulacaq. Layihə çərçivəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığına dair sazişlər imzalanıb, tikinti meydançasının hazırlanması və mühəndis şəbəkələrinin köçürülməsi üzrə işlər aparılır.
Ş.Mirziyoyev layihələrin həyata keçirilmə müddətlərinin, onların maliyyələşmə mənbələrinin və gözlənilən nəticələrin dəqiq müəyyən edilməsinin, habelə onların qarşılıqlı əlaqəli şəkildə icrasının vacibliyini vurğulayıb. Məsul şəxslərə müvafiq tapşırıqlar verilib.