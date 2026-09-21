İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Özbəkistan Naxçıvandan Türkiyəyə dəmir yolunun inşasında iştirak edə bilər

    İnfrastruktur
    • 21 sentyabr, 2026
    • 16:40
    Özbəkistan Naxçıvandan Türkiyəyə dəmir yolunun inşasında iştirak edə bilər

    Özbəkistan Türkiyənin Samsun və İstanbul limanlarına çıxışı təmin edəcək Naxçıvan dəmir yolunun tikintisində iştirak imkanını öyrənir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidentinin mətbuat xidməti Şavkat Mirziyoyevin nəqliyyat-logistika sahəsində böyük layihələrin həyata keçirilməsinə həsr olunmuş müşavirəsinin yekunlarına əsasən məlumat yayıb.

    Müşavirə zamanı Xəzər dənizindəki Aktau, Türkmənbaşı və Bakı limanlarında, həmçinin Qara dənizdəki Poti və Anakliya limanlarında Özbəkistanın iştirakı ilə logistika infrastrukturunun yaradılması üzrə görülən işlər barədə məlumat verilib. Xüsusilə, Poti limanında logistika mərkəzinin yaradılmasına dair saziş imzalanıb, layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması hazırlanır.

    "Həmçinin Özbəkistanın Gürcüstandakı Anakliya limanının inkişafında, həmçinin Türkiyənin Samsun və İstanbul limanlarına çıxışı təmin edəcək Naxçıvan dəmir yolunun tikintisində iştirak imkanları öyrənilir", - məlumatda qeyd edilib.

    Bu layihələrin həyata keçirilməsinin Özbəkistana tekstil, kimya, kənd təsərrüfatı və dağ-mədən məhsullarının xarici bazarlara tədarük marşrutlarını şaxələndirməyə imkan verəcəyi gözlənilir.

    "2030-cu ilə qədər nəqliyyat xidmətlərinin həcmini iki dəfə artırmaq, sahəyə 9,1 milyard ABŞ dolları investisiya cəlb etmək və xidmət ixracının həcmini 5,7 milyard ABŞ dollarına çatdırmaq planlaşdırılır", - məlumatda bildirilib.

    Müşavirədə ayrıca olaraq hava limanlarının tikintisi və modernləşdirilməsi üzrə layihələrə baxılıb. Daşkənd və Buxarada ümumi dəyəri təxminən 3 milyard ABŞ dolları olan yeni hava limanı komplekslərinin tikintisi üzrə işlər aparılır.

    Daşkəndin yeni beynəlxalq hava limanı ilk mərhələdə ildə 20 milyon sərnişinə xidmət göstərmək üçün nəzərdə tutulacaq. Layihə çərçivəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığına dair sazişlər imzalanıb, tikinti meydançasının hazırlanması və mühəndis şəbəkələrinin köçürülməsi üzrə işlər aparılır.

    Ş.Mirziyoyev layihələrin həyata keçirilmə müddətlərinin, onların maliyyələşmə mənbələrinin və gözlənilən nəticələrin dəqiq müəyyən edilməsinin, habelə onların qarşılıqlı əlaqəli şəkildə icrasının vacibliyini vurğulayıb. Məsul şəxslərə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Şavkat Mirziyoyev Xəzər dənizi Daşkənd (Özbəkistan) Türkiyə Cümhuriyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Узбекистан изучает возможность участия в строительстве ж/д из Нахчывана в Турцию
    Uzbekistan may participate in railway construction from Azerbaijan's Nakhchivan to Türkiye

    Son xəbərlər

    01:39

    MKİ rəhbəri İrlandiyada Zelenski ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti