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Турецкий министр: Нас радует использование 20-летнего опыта Турции в Карабахе

Турецкий министр: Нас радует использование 20-летнего опыта Турции в Карабахе Приобретенные Турцией за последние 20 лет опыт, знания и навыки работающие в Азербайджане турецкие компании используют на освобожденных территориях, что нас очень радует.
Инфраструктура
20 октября 2022 г. 20:07
Турецкий министр: Нас радует использование 20-летнего опыта Турции в Карабахе

Приобретенные Турцией за последние 20 лет опыт, знания и навыки работающие в Азербайджане турецкие компании используют на освобожденных территориях, что нас очень радует.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"Турция реализовала лучшие проекты в мире за последние 20 лет. Инфраструктурные проекты ускоряют развитие этого региона. Нас радуют проводимые ускоренными темпами работы. Мы считаем их важными с точки зрения развития региона и наших стран", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "20 illik təcrübəmizdən Qarabağda istifadə edilməsi bizi sevindirir"

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