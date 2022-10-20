Турецкий министр: Нас радует использование 20-летнего опыта Турции в Карабахе

Приобретенные Турцией за последние 20 лет опыт, знания и навыки работающие в Азербайджане турецкие компании используют на освобожденных территориях, что нас очень радует.

Приобретенные Турцией за последние 20 лет опыт, знания и навыки работающие в Азербайджане турецкие компании используют на освобожденных территориях, что нас очень радует.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"Турция реализовала лучшие проекты в мире за последние 20 лет. Инфраструктурные проекты ускоряют развитие этого региона. Нас радуют проводимые ускоренными темпами работы. Мы считаем их важными с точки зрения развития региона и наших стран", - отметил министр.