​Турецкие СМИ: Строительство турецкого участка БТК приостановлено

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Строительные работы на 76 километровом участке на территории Турции железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) приостановлены. Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Zaman, причиной этого стала неспособность компании-подрядчика (Özgün-Çelikler Yapı) выполнить все запланированные работы.

По сообщению газеты, на сегодня в строительство турецкого участка вложено примерно 101,964 млн. манатов (290 млн. TL) и выполнено всего 39% от запланированного объема работ.

После этого, стоимость проекта выросла вдвое в связи с необходимостью строительства туннелей и участков в труднопроходимых регионах страны. Теперь же, общая стоимость строительства турецкого участка возросла до 527 млн. манатов (1,5 млн. TL).

Такое расхождение итоговых и первоначальных расчетов серьезно беспокоит правительство Турции, и оно создало инспекторскую группу для выяснения обстоятельств.

Отметим, что сдача в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс запланирована на конец 2015 года, а запуск пилотного поезда - на конец этого года.