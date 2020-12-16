"Турецкие авиалинии" снимают ограничения

Национальный авиаперевозчик Турции - Turkish Airlines снимает одно из ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Национальный авиаперевозчик Турции - Turkish Airlines снимает одно из ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Ранее было введено ограничение, по которому пассажиры не могли брать с собой груз в салон воздушного судна. "Новым решением этот запрет снят", - говорится в сообщении.

Напомним, что компания Turkish Airlines в третьем квартале этого года понесла убытки в размере 946 млн лир (около 123 млн долларов США). В том же периоде прошлого года доходы авиакомпании составили 3,7 млрд лир (482 млн долларов США).

Turkish Airlines в настоящее время выполняет рейсы в 227 пунктов назначения по всему миру.