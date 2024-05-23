Токаев пригласил компании Сингапура инвестировать в развитие Среднего коридора

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на Казахско-сингапурском бизнес-форуме.

"Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области", – сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента Казахстана.

Токаев отметил, что на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие. Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда.

Президент Казахстана привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией КТЖ и сингапурской PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Токаев также сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов

"С учетом того, что мировой спрос на редкие металлы к 2040 году вырастет в четыре раза, Казахстан, располагающий примерно 5000 неразведанными месторождениями, может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала. Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане", – подчеркнул он.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.