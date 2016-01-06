​TAP попал в десятку важнейших для мировой экономики проектов

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Трансадриатический трубопровод (TAP) попал в десятку крупнейших инвестиционных проектов, имеющих важнейшее значение для мировой экономики.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Il Sole 24 Ore.

В составленном газетой рейтинге седьмое место принадлежит проекту TAP. Первое место в рейтинге заняла магнитная железная дорога, которая свяжет города Осака и Токио в Японии. Работа по ее возведению будет стоить 38,5 млрд. долларов, что сделает данную железную дорогу самой дорогой в мире.

Что же касается газопровода TAP, его строительство будет стоить более 2 млрд. долларов. Газопровод протяженностью около 870 км пройдет через Турцию, Грецию, Албанию и Италию. Работы в рамках данного инвестиционного проекта уже начались.

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и другие финансовые институты рассматривают проект TAP в качестве одного из ключевых драйверов экономического роста в Албании на ближайшие годы.

Отметим, что по мнению ряда экономистов, уже через 7-10 лет мир может столкнуться с глубочайшим экономическим кризисом со времен Второй мировой войны. Одним из инструментов, необходимых для преодоления грядущих проблем, выступают крупные инвестиции в инфраструктурные проекты с целью модернизации национальных экономик.