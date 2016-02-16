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    Талех Зиядов: Количество отправляемых из Баку в Актау грузов увеличивается

    Если в ноябре 2015 года в Актау было отправлено 115 трейлеров, в декабре их число превысило 800

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Если в ноябре 2015 года в Актау было отправлено 115 трейлеров, то уже в декабре их число превысило 800". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (пос. Алят, вблизи Баку) Талех Зиядов.

    По его словам, число отправляемых грузов в Актау продолжает увеличиваться.

    "Как вы знаете, порт в основном предназначен для транспортировки железнодорожных грузов. С мая 2015 года приступили к переправке и трейлеров. Все грузы переправляемые отсюда в основном идут в направлении Актау", - отметил Т.Зиядов.

    По информации Т.Зиядова, в среднем из порта Алят в Актау отправляется 750 трейлеров.

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