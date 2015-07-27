​Стала известна дата запуска контейнерного поезда Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Запуск контейнерного поезда по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция запланирован в сентябре этого года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило АО "Казахстанские железные дороги".

Так, на этой неделе под председательством президента АО "Казахстанские железные дороги" Аскара Мамина состоялось очередное заседание Координационного комитета Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В результате скоординированных совместных усилий сторон на этой неделе был осуществлен запуск первого контейнерного поезда по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан. При этом был установлен конкурентоспособный тариф на перевозку по данному маршруту и обеспечен срок доставки по всему маршруту в 6-7 дней.

"В сентябре текущего года планируется запуск поезда по маршруту ТМТМ до Турции (Стамбул)", - говорится в информации.

По итогам заседания А.Мамин отметил, что главной целью участников ТМТМ является развитие перевозок на Транскаспийском маршруте.

В ходе заседания казахстанская сторона предложила развивать технологию взаимодействия между транспортными компаниями по пропуску контейнерных поездов сообщением Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция.

В рамках реализации программы "100 конкретных шагов" АО "Казахстанские железные дороги" предложило создать совместное предприятие, которое будет способствовать развитию контейнерных перевозок по маршруту ТМТМ.