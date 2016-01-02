Снег не повлиял на движение транспорта в Баку

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Наблюдаемая в Баку снежная погода не повлияла на работу Международного аэропорта Гейдара Алиева.

Как сообщили Report из аэропорта, несмотря на непогоду, ни один рейс не был отложен.

В структуре заявили, что полеты осуществляются согласно графику, и некоторые рейсы задерживаются на короткое время.

В Центре интеллектуального управления транспортом сказали, что в настоящее время пробок на улицах нет.

Отметим, что со вчерашнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Согласно информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в течение дня будет наблюдаться сильный северо-западный ветер. Днем ожидается 0-3 градуса тепла.