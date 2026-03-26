Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг"
Инфраструктура
- 26 марта, 2026
- 10:03
Поезд МЧС России в составе 31 вагона с гуманитарной помощью для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг" Азербайджанских железных дорог.
Как сообщает Report, общий вес груза, состоящего из медикаментов, превышает 300 тонн.
Далее гуманитарная помощь будет доставлена в Иран иранскими грузовиками.
Отметим, что 12 марта свыше 13 тонн гуманитарного груза МЧС России, включающего лекарства и медицинские принадлежности, были отправлены в Иран транзитом через Азербайджан.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенным в ряде стран на Ближнем Востоке.
