    Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг"

    • 26 марта, 2026
    • 10:03
    Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию Гарадаг

    Поезд МЧС России в составе 31 вагона с гуманитарной помощью для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг" Азербайджанских железных дорог.

    Как сообщает Report, общий вес груза, состоящего из медикаментов, превышает 300 тонн.

    Далее гуманитарная помощь будет доставлена в Иран иранскими грузовиками.

    Отметим, что 12 марта свыше 13 тонн гуманитарного груза МЧС России, включающего лекарства и медицинские принадлежности, были отправлены в Иран транзитом через Азербайджан.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенным в ряде стран на Ближнем Востоке.

    Гуманитарная помощь МЧС России Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardım "Qaradağ" stansiyasına çatıb
    Russian humanitarian aid to Iran arrives at Azerbaijan's Qaradagh station
    10:36

    В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, погибли 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    10:35

    Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии

    10:28

    Ли Чжэ Мён призвал население Южной Кореи экономить энергию

    10:26

    Пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин

    10:24

    В российском городе школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета

    10:15

    В Кафр-Касеме пять человек пострадали в результате атаки Ирана

    10:13

    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $114

    10:03
    Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг"

    09:56

    СМИ: Турецкий нефтяной танкер подвергся атаке БПЛА в Черном море

