İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İnfrastruktur
    • 26 mart, 2026
    • 09:48
    Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardım Qaradağ stansiyasına çatıb

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) 31 vaqondan ibarət yük qatarı "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin "Qaradağ" stansiyasına çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, dərman vasitələrindən ibarət humanitar yardımın ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur.

    Daha sonra yük İranın yük avtomobilləri vasitəsilə bu ölkənin ərazisindəki təyinat nöqtəsinə daşınacaq.

    Xatırladaq ki, martın 12-də Rusiya FHN-nin 13 tondan çox humanitar yükü - dərman və tibbi ləvazimatları Azərbaycan ərazisindən keçməklə İrana göndərilmişdi.

    Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. V.Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində göstərilən operativ köməyə, həmçinin ölkəsinin İrana göndərdiyi humanitar yardımın Azərbaycan ərazisindən keçməsinə yaradılmış şəraitə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib.

    ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Humanitar yardım ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Vladimir Putin İlham Əliyev Əli Xamenei
    Foto
    Video
    Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг"
    Foto
    Video
    Russian humanitarian aid to Iran arrives at Azerbaijan's Qaradagh station

