Росавиация в 43-й раз продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов РФ

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России в 43-й раз.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении авиакомпании.
Режим ограничения на выполнение полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты продлен до 21 ноября.
Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, уточняется в сообщении агентства.
Впервые режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля из-за боевых действий РФ на территории Украины. В августе правительство анонсировало меры поддержки аэропортов, простаивающих из-за ограничений.