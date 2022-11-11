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Росавиация в 43-й раз продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов РФ

Росавиация в 43-й раз продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов РФ Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России в 43-й раз.
Инфраструктура
11 ноября 2022 г. 10:17
Росавиация в 43-й раз продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов РФ

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России в 43-й раз.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Режим ограничения на выполнение полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты продлен до 21 ноября.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, уточняется в сообщении агентства.

Впервые режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля из-за боевых действий РФ на территории Украины. В августе правительство анонсировало меры поддержки аэропортов, простаивающих из-за ограничений.

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Версия на английском языке Russia extends ban on flights to southern districts for 43rd time 
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 11 aeroportuna uçuşların məhdudlaşdırılması rejimi 43-cü dəfə uzadılıb

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