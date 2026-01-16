Президент Ильхам Алиев сменил председателя правления ASCO

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Рауфа Велиева от должности председателя правления ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением президента Азербайджана председателем правления ASCO назначен Афган Сулейман оглу Джалилов.

Следует отметить, что Рауф Велиев был назначен председателем правления ASCO 22 октября 2013 года.

Афган Джалилов родился в 1978 году. В 1995-2001 годах получил степень бакалавра на факультете регулирования экономики Азербайджанского Государственного экономического университета, а затем с отличием окончил магистратуру по специальности цена и ценообразование.

В 2002-2005 годах работал в департаменте рыночных операций Национального Банка. В разные годы работал председателем правления ОАО "AGBank" и председателем правления ООО "Азерпочта".

30 октября 2023 года был назначен заместителем председателя правления Государственного морского и портового агентства (ГМПА). До нынешнего назначения исполнял обязанности председателя правления ГМПА.