Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Рамиль Гасан обсудил с генсеком ОБСЕ предстоящую конференцию ТюркПА

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 10:35
    Рамиль Гасан обсудил с генсеком ОБСЕ предстоящую конференцию ТюркПА

    Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан встретился с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу в рамках официального визита в Вену.

    Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены отношения между ОБСЕ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и ТюркПА, продолжающиеся с 2010 года, а также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере обеспечения мира и безопасности.

    Р.Гасан подчеркнул значимость поддержки и практического вклада, которые могут быть оказаны со стороны ОБСЕ, в частности Феридуном Синирлиоглу, по вышеупомянутым вопросам.

    Синирлиоглу отметил, что страны Организации тюркских государств (ОТГ) вносят вклад в обеспечение мира и имеют особое значение для стран ОБСЕ.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу предстоящей конференции ТюркПА на тему "Новое сотрудничество в Евразии: роль ТюркПА в развитии стратегических связей - парламентская дипломатия", проведение которой запланировано в мае текущего года в Стамбуле, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Рамиль Гасан Феридун Синирлиоглу ТюркПА ОБСЕ
    Фото
    Ramil Həsən ATƏT-in Baş katibi ilə görüşüb
    Фото
    TURKPA Secretary General meets with OSCE Secretary General
    Ты - Король

    Последние новости

    11:19

    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

    Индивидуальные
    11:19

    В Ростовской области РФ мужчина подорвал гранату при попытке его задержания

    В регионе
    11:11

    Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному тюремному заключению - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:02

    Германия сократила импорт сырой нефти из Азербайджана

    Энергетика
    10:59
    Фото

    В Баку обсудили архитектуру союзнического взаимодействия Азербайджана и Узбекистана

    Внешняя политика
    10:56

    В Азербайджане за год трудоустроены 5,8 тыс. лиц из уязвимой категории

    Социальная защита
    10:51

    Эльнара Ансари: Свыше 900 граждан из социально уязвимых групп получили услуги в Центре DOST

    Социальная защита
    10:43

    Аппарат омбудсмена выявил нарушения в интернатных гимназиях Сумгайыта

    Наука и образование
    10:37

    В Ширване на заводе "Азерсилах" произошла производственная авария

    Происшествия
    Лента новостей