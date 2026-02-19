Рамиль Гасан обсудил с генсеком ОБСЕ предстоящую конференцию ТюркПА

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан встретился с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу в рамках официального визита в Вену.

Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены отношения между ОБСЕ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и ТюркПА, продолжающиеся с 2010 года, а также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере обеспечения мира и безопасности.

Р.Гасан подчеркнул значимость поддержки и практического вклада, которые могут быть оказаны со стороны ОБСЕ, в частности Феридуном Синирлиоглу, по вышеупомянутым вопросам.

Синирлиоглу отметил, что страны Организации тюркских государств (ОТГ) вносят вклад в обеспечение мира и имеют особое значение для стран ОБСЕ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу предстоящей конференции ТюркПА на тему "Новое сотрудничество в Евразии: роль ТюркПА в развитии стратегических связей - парламентская дипломатия", проведение которой запланировано в мае текущего года в Стамбуле, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.