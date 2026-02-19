Эльнара Ансари: Свыше 900 граждан из социально уязвимых групп получили услуги в Центре DOST

Центр инклюзивного развития и творчества DOST оказал услуги более чем 920 гражданам из социально уязвимых групп.

Как сообщает Report, об этом заявила директор центра Эльнара Ансари на Форуме инклюзивной карьеры.

По ее словам, центр является крупнейшим инклюзивным творческим учреждением на Южном Кавказе и уделяет особое внимание не только развитию творческих навыков, но и расширению возможностей занятости для граждан из социально уязвимых групп.

"За период деятельности услугами центра воспользовались свыше 920 человек, из которых более 700 - лица с инвалидностью, в том числе получившие инвалидность в связи с войной и члены их семей. Поддержка также оказывается членам семей шехидов, детям, лишенным родительской опеки, и гражданам из малообеспеченных семей", - отметила Ансари.