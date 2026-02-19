Аппарат омбудсмена выявил нарушения в интернатных гимназиях Сумгайыта

Аппарат омбудсмена Азербайджана выявил многочисленные нарушения в гимназии интернатного типа и интегрированной интернатной гимназии имени генерала М.Асадова в Сумгайыте.

Как сообщили Report в Аппарате, нарушения в частности связаны с условиями содержания и обеспечением прав детей.

Согласно информации, Национальная превентивная группа провела проверки в обоих образовательных учреждениях, действующих при Министерстве науки и образования. В ходе мониторингов были выявлены ряд недостатков.

Так, в гимназии интернатного типа часть спального корпуса использовалась для различных социальных нужд, а для проживания учащихся выделена лишь ограниченная часть здания. Это является частичным нарушением их права на соответствующие условия проживания.

Кроме того, душевые помещения в спальном корпусе находятся в непригодном для использования состоянии. В основном учебном корпусе также выявлена нехватка санитарных узлов.

В интегрированной интернатной гимназии имени генерала М.Асадова отсутствуют необходимые механизмы и специальные интеграционные группы, обеспечивающие реальную и эффективную интеграцию детей с особыми потребностями в образовательный процесс. Данная ситуация препятствует полноценной реализации права на инклюзивное образование и ограничивает равные возможности для детей.

В обоих учреждениях одежда и обувь детей не соответствуют нормам, установленным решением Кабинета министров.

По итогам проверок Аппарат омбудсмена намерен направить обращение в Министерство науки и образования.