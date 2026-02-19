Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Аппарат омбудсмена выявил нарушения в интернатных гимназиях Сумгайыта

    Наука и образование
    • 19 февраля, 2026
    • 10:43
    Аппарат омбудсмена выявил нарушения в интернатных гимназиях Сумгайыта

    Аппарат омбудсмена Азербайджана выявил многочисленные нарушения в гимназии интернатного типа и интегрированной интернатной гимназии имени генерала М.Асадова в Сумгайыте.

    Как сообщили Report в Аппарате, нарушения в частности связаны с условиями содержания и обеспечением прав детей.

    Согласно информации, Национальная превентивная группа провела проверки в обоих образовательных учреждениях, действующих при Министерстве науки и образования. В ходе мониторингов были выявлены ряд недостатков.

    Так, в гимназии интернатного типа часть спального корпуса использовалась для различных социальных нужд, а для проживания учащихся выделена лишь ограниченная часть здания. Это является частичным нарушением их права на соответствующие условия проживания.

    Кроме того, душевые помещения в спальном корпусе находятся в непригодном для использования состоянии. В основном учебном корпусе также выявлена нехватка санитарных узлов.

    В интегрированной интернатной гимназии имени генерала М.Асадова отсутствуют необходимые механизмы и специальные интеграционные группы, обеспечивающие реальную и эффективную интеграцию детей с особыми потребностями в образовательный процесс. Данная ситуация препятствует полноценной реализации права на инклюзивное образование и ограничивает равные возможности для детей.

    В обоих учреждениях одежда и обувь детей не соответствуют нормам, установленным решением Кабинета министров.

    По итогам проверок Аппарат омбудсмена намерен направить обращение в Министерство науки и образования.

    Сумгайыт гимназии Аппарат омбудсмена права детей нарушения
    Sumqayıtda iki internat tipli gimnaziyada nöqsanlar aşkarlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:19

    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

    Индивидуальные
    11:19

    В Ростовской области РФ мужчина подорвал гранату при попытке его задержания

    В регионе
    11:11

    Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному тюремному заключению - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:02

    Германия сократила импорт сырой нефти из Азербайджана

    Энергетика
    10:59
    Фото

    В Баку обсудили архитектуру союзнического взаимодействия Азербайджана и Узбекистана

    Внешняя политика
    10:56

    В Азербайджане за год трудоустроены 5,8 тыс. лиц из уязвимой категории

    Социальная защита
    10:51

    Эльнара Ансари: Свыше 900 граждан из социально уязвимых групп получили услуги в Центре DOST

    Социальная защита
    10:43

    Аппарат омбудсмена выявил нарушения в интернатных гимназиях Сумгайыта

    Наука и образование
    10:37

    В Ширване на заводе "Азерсилах" произошла производственная авария

    Происшествия
    Лента новостей