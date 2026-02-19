Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане стартует этап собеседований по приему на должность директоров школ

    Наука и образование
    • 19 февраля, 2026
    • 10:33
    В Азербайджане с 20 февраля начинается этап собеседований в рамках конкурса по приему на работу на должность директоров государственных общеобразовательных учреждений.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

    Отмечается, что в ходе собеседования кандидаты будут оцениваться по семи критериям, включая лидерские качества и управление, педагогические и учебные навыки, организационные способности, коммуникацию, умение решать проблемы и принимать решения, цифровые и технологические компетенции.

    Кандидаты будут приглашаться на этап собеседования поэтапно в соответствии с правилами конкурса - с учетом уровня образования, педагогического стажа, показателей оценки, а также количества учащихся в выбранном учебном заведении.

    общеобразовательные учреждения школы собеседование директора
    Sabahdan direktorların işə qəbulu üzrə müsahibələrə başlanılır
