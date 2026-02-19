В Азербайджане стартует этап собеседований по приему на должность директоров школ

В Азербайджане с 20 февраля начинается этап собеседований в рамках конкурса по приему на работу на должность директоров государственных общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, об этом заявили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что в ходе собеседования кандидаты будут оцениваться по семи критериям, включая лидерские качества и управление, педагогические и учебные навыки, организационные способности, коммуникацию, умение решать проблемы и принимать решения, цифровые и технологические компетенции.

Кандидаты будут приглашаться на этап собеседования поэтапно в соответствии с правилами конкурса - с учетом уровня образования, педагогического стажа, показателей оценки, а также количества учащихся в выбранном учебном заведении.