    Rauf Vəliyev vəzifəsindən azad edilib, yerinə təyinat olub

    İnfrastruktur
    • 16 yanvar, 2026
    • 17:04
    Rauf Vəliyev vəzifəsindən azad edilib, yerinə təyinat olub
    Rauf Vəliyev

    Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) İdarə Heyətinin sədri Rauf Göyüş oğlu Vəliyevi vəzifəsindən azad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni sərəncam imzalayıb.

    İlham Əliyevin digər sərəncamı ilə Əfqan Süleyman oğlu Cəlilov ASCO-nun sədri təyin edilib.

    O, indiyə qədər Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin (İH) sədr müavini (həm də sədr əvəzi), bundan əvvəl isə nazirliyə məxsus "Azərpoçt" MMC-nin İH sədri vəzifəsində işləyib.

    Əfqan Cəlilov

    “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Rauf Vəliyev İlham Əliyev
