    İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım başlayıb - YENİLƏNİB

    Media
    • 05 mart, 2026
    • 18:33
    İran və regiondakı hadisələrlə bağlı Baku TV və Haber Global birgə yayım başlayıb - YENİLƏNİB

    İranda və regionda baş verən hadisələrlə bağlı "Baku TV" və Türkiyənin "Haber Global" televiziya kanalları birgə yayımı başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Saynur Tezel və Elçin Əlibəyli birgə moderatorluğunda "Haber Global" studiyasının qonaqları politoloq Oğuzhan Bilgin, siyasət tarixçisi Aygün Attar, "Baku TV" studiyasının qonağı deputat Hikmət Babaoğludur.

    İranda və regionda baş verən hadisələrlə bağlı "Baku TV" və Türkiyənin "Haber Global" televiziya kanalları birgə yayım həyata keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, birgə yayım saat 18:25-də başlayacaq.

    Saynur Tezel və Elçin Əlibəyli birgə moderatorluğunda "Haber Global" studiyasının qonaqları politoloq Oğuzhan Bilgin, siyasət tarixçisi Aygün Attar, "Baku TV" studiyasının qonağı deputat Hikmət Babaoğlu olacaq.

    Şərhçilər İranın Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı son təxribatı, ABŞ və İsrailin İran əməliyyatı və regionda baş verən son hadisələrlə əlaqədar ən son məlumatlar və şərhlərlə çıxış edəcəklər.

